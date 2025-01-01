Richter Alexander Hold
Folge 795: Spieglein, Spieglein
45 Min.Ab 12
Franka hat einen Privatdetektiv engagiert, der herausgefunden hat, dass ihr Ehemann Tillmann sie betrügt. Überraschte Franka ihren Mann beim Liebesspiel mit der Neuen und stach ihm eine Spiegelscherbe ins Herz? Oder ließ einer von Tillmanns Angestellten seinem Frust freien Lauf?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1