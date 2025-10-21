Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Vom Dach gestoßen

SAT.1Staffel 4Folge 796
Vom Dach gestoßen

Richter Alexander Hold

Folge 796: Vom Dach gestoßen

46 Min.Ab 12

Udo soll die dicke Walery über Monate gequält und sie zum Schluss vom Dach gestoßen haben. Er behauptet, dass Walery das Gleichgewicht verloren hat und vom Dach gestürzt ist, als sie ein Plakat abhängen wollte, auf dem sie selbst in Unterwäsche zu sehen ist. Hat Udo seine Mobbingattacken übertrieben und ist zum Mörder geworden?

