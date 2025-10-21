Richter Alexander Hold
Folge 796: Vom Dach gestoßen
46 Min.Ab 12
Udo soll die dicke Walery über Monate gequält und sie zum Schluss vom Dach gestoßen haben. Er behauptet, dass Walery das Gleichgewicht verloren hat und vom Dach gestürzt ist, als sie ein Plakat abhängen wollte, auf dem sie selbst in Unterwäsche zu sehen ist. Hat Udo seine Mobbingattacken übertrieben und ist zum Mörder geworden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1