Richter Alexander Hold
Folge 798: Verirrte Liebe
45 Min.Ab 12
Achim soll den Pferdesattel seiner Exfreundin aus Rache manipuliert haben, weil sie ihn verlassen hat. Er behauptet, dass er Dana immer noch liebt und unschuldig ist. Danas Mutter jedoch ist felsenfest von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Mehr und mehr kommt Danas beste Freundin in die Schusslinie des Verteidigers...
