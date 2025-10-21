Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Verirrte Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 798
Verirrte Liebe

Verirrte LiebeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 798: Verirrte Liebe

45 Min.Ab 12

Achim soll den Pferdesattel seiner Exfreundin aus Rache manipuliert haben, weil sie ihn verlassen hat. Er behauptet, dass er Dana immer noch liebt und unschuldig ist. Danas Mutter jedoch ist felsenfest von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Mehr und mehr kommt Danas beste Freundin in die Schusslinie des Verteidigers...

Richter Alexander Hold
SAT.1
