Richter Alexander Hold
Folge 800: Tödliches Geld
46 Min.Ab 12
Christa soll ihre Affäre Thomas in dessen Restaurantküche mit einem Grillspieß niedergestochen haben. Dabei stürzte er mit dem Gesicht in eine heiße Bratpfanne. War Christa eifersüchtig, weil er sie nur benutzt hat, um an Geld zu kommen, oder hat Thomas Freundin Anke seinen Seitensprung gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1