Richter Alexander Hold
Folge 805: Neles Geheimnis
45 Min.Ab 12
Timo ist angeklagt, seine schwangere Ex-Freundin Jasmin im Streit auf dem Balkon so heftig geschubst zu haben, dass die Frau 14 Meter in die Tiefe stürzte. Ist der krankhaft eifersüchtige Timo tatsächlich ausgerastet?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1