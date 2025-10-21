Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Familienglück

SAT.1Staffel 4Folge 807
Familienglück

FamilienglückJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 807: Familienglück

45 Min.Ab 12

Der fünffache Familienvater Jürgen soll seinen Vorarbeiter Simon mit einem Bolzenschneider auf der Baustelle erschlagen haben. Wurde der Angeklagte von seinem Chef dabei erwischt, wie er Baumaterialien gestohlen hatte oder hat sich Simon auch außerhalb der Baustelle Feinde gemacht?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen