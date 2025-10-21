Richter Alexander Hold
Folge 807: Familienglück
45 Min.Ab 12
Der fünffache Familienvater Jürgen soll seinen Vorarbeiter Simon mit einem Bolzenschneider auf der Baustelle erschlagen haben. Wurde der Angeklagte von seinem Chef dabei erwischt, wie er Baumaterialien gestohlen hatte oder hat sich Simon auch außerhalb der Baustelle Feinde gemacht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1