Richter Alexander Hold

SAT.1 Staffel 4 Folge 810
Folge 810: Geldgeil - Teil 2

45 Min.Ab 12

1. Fall: Katharina sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. 2. Fall: Der Tätowierer Torben ist angeklagt, den Freund seiner angebeteten Anke brutal zusammengeschlagen zu haben. Wollte er seinen Nebenbuhler wirklich aus dem Weg räumen?

