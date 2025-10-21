Richter Alexander Hold
Folge 811: Mord im Ringerverein
46 Min.Ab 12
Andi ist angeklagt, seinen Ringerfreund Cem vor einer Disco mit einem Schlagring getötet zu haben. Hat er den Ringer umgebracht, weil der einen One-Night-Stand mit Andis Freundin hatte? Oder ist Andi das Bauernopfer einer Intrige innerhalb des Ringervereins?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
