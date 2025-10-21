Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 813
45 Min.Ab 12

1. Fall: Die Sozialhilfeempfängerin Elke soll Klaus mit einem Regenschirm schwer verletzt haben. Ist sie ausgerastet, weil der Gerichtsvollzieher in ihrer Wohnung pfänden wollte? Elke behauptet, dass Klaus Sex von ihr wollte. 2. Fall: Bankräuber Johnny ist angeklagt, Tamara bestohlen zu haben. Wollte der Ex-Häftling seinen Teil der Beute sichern? Oder wurde er von seiner ehemaligen Komplizin in eine Falle gelockt?

