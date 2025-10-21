Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord im Supermarkt

SAT.1Staffel 4Folge 818
Folge 818: Mord im Supermarkt

46 Min.Ab 12

Die Studentin Sonja wird beschuldigt, ihren Professor während eines Einkaufs im Supermarkt mit einer Giftspritze getötet zu haben. Führte der Professor ein Doppelleben? Oder hat die Angeklagte Recht mit ihrer Behauptung, dass der Professor sterben wollte und für den Mord seinen Assistenten Oliver beauftragt hat?

