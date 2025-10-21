Richter Alexander Hold
Folge 819: Sonnige Rache
46 Min.Ab 12
Bettina wurde in ihrem Solarium eingesperrt - sie erlitt schwere Verbrennungen am ganzen Körper. Für sie steht fest: Es war der Freund ihrer Tochter. Aber auch das französische Au Pair Mädchen hat einen guten Grund, den die Hausherrin besser niemals erfahren sollte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1