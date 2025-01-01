Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Amnesie

Staffel 6Folge 1149
Amnesie

Richter Alexander Hold

Folge 1149: Amnesie

45 Min.Ab 12

Der wegen Mordes vorbestrafte Marcel soll nach seiner Haftentlassung das Motorrad von Paul manipuliert haben, der ihn vor 15 Jahren ins Gefängnis gebracht hat. Paul überlebte den Motorradunfall, leidet aber seitdem unter Amnesie. Kann er sich wirklich an nichts mehr erinnern?

