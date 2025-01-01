Richter Alexander Hold
Folge 1183: Die zwei Ringe
45 Min.Ab 12
Der Unternehmer Achim wird beschuldigt, Silas, seinen ehemaligen Angestellten im Wald gefoltert zu haben, indem er ihm zwei Finger zerquetscht hat. Achim wollte von Silas angeblich wissen, wo dieser zwei Ringe versteckt hat, die Silas kurz vorher aus dem Haus von Achim gestohlen haben soll. Belastet Silas den Angeklagten nur, weil er sich an ihm rächen und den wahren Täter decken will? Und warum kommt den zwei Ringen eine so große Bedeutung zu?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1