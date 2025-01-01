Richter Alexander Hold
Folge 1197: French Kiss
45 Min.Ab 12
Mark lebt seit dem Unfalltod seiner Eltern bei seinem Onkel und seiner Tante. Um endlich in eine kriminelle Clique aufgenommen zu werden, soll er bei seinen Pflegeltern einen Einbruch begangen haben, bei dem Schmuck aus dem Tresor gestohlen wurde. Hat Mark wirklich die einzigen Menschen hintergangen, die im noch geblieben sind oder versucht jemand, ihn als Sündenbock zu benutzen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1