Richter Alexander Hold
Folge 1185: Kleine Morde unter Freunden
45 Min.Ab 12
Dennis soll seinen ehemals besten Freund Christopher mit einer Rohrzange erschlagen haben, weil er eine Affäre mit seiner Mutter hatte. Konnte es der Angeklagte nicht ertragen, dass nach seiner Auffassung die Ehe seiner Eltern auf diese Weise zerstört würde?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
