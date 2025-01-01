Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Partnertausch

SAT.1Staffel 6Folge 1194
Partnertausch

Richter Alexander Hold

Folge 1194: Partnertausch

45 Min.Ab 12

Regina Kohler wird beschuldigt, den betrunkenen Jens Dasch verprügelt zu haben. Die Ehepaare Kohler und Dasch hatten kurz zuvor einen Partnertausch durchgeführt. Als Jens am Tatabend Reginas Ehemann erzählte, was in der Partnertauschnacht gelaufen ist, kam es bei den Kohlers zu einem heftigen Streit. Hat Regina Jens zusammengeschlagen, weil bei ihr zu Hause der Teufel los war?

