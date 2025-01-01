Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das Testament

SAT.1Staffel 6Folge 1182
Das Testament

Das TestamentJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1182: Das Testament

45 Min.Ab 12

Heiko soll versucht haben, den Verlobten seiner Mutter Petra umzubringen - falls sie den Argentinier heiraten sollte, würde sie ein Millionenerbe verlieren. War Heiko wirklich bereit zu töten, um sein verschwenderisches Luxusleben weiterführen zu können?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen