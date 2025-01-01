Richter Alexander Hold
Folge 1195: Der entführte Kommissar
45 Min.Ab 12
Tom ist angeklagt, seine Geliebte Marie mit einem Schal erdrosselt zu haben. Die Frau war von ihm schwanger und wollte das Kind zur Welt bringen. Musste sie sterben, weil er Angst hatte, dass seine todkranke Frau von seinem Doppelleben erfährt? Tom behauptet, von Maries Mörder drei Tage lang in einem Kellerverlies festgehalten worden zu sein.
