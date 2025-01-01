Richter Alexander Hold
Folge 1180: Wo war das Baby?
45 Min.Ab 12
Der arbeitslose Matthias soll das drei Tage alte Baby seiner Ex-Freundin Jenny aus dem Babybettchen der Entbindungsstation entführt haben. Hat er das Baby direkt danach verkauft, um an Geld zu kommen? Aber warum tauchte das Baby dann zwei Tage später in der Babyklappe des Krankenhauses wieder auf?
Richter Alexander Hold
