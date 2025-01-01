Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1184
45 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Sabine wird beschuldigt, den Bankfilialleiter Horst erschossen zu haben. Hat sie aus Wut und Verzweiflung gehandelt, weil Horst an dem Tag ihr Haus zwangsversteigert hat und obendrein auch noch einige Tage vorher mit ihrer Tochter im Bett war?

SAT.1
