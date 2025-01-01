Richter Alexander Hold
Folge 1184: Der Mörder mit der Maske
45 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Sabine wird beschuldigt, den Bankfilialleiter Horst erschossen zu haben. Hat sie aus Wut und Verzweiflung gehandelt, weil Horst an dem Tag ihr Haus zwangsversteigert hat und obendrein auch noch einige Tage vorher mit ihrer Tochter im Bett war?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1