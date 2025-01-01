Richter Alexander Hold
Folge 1179: Der Zeuge Frank
44 Min.Ab 12
Der Biathlet Philip soll versucht haben, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Maike aus Wut und Eifersucht zu erschießen. Hatte er sich tatsächlich nicht unter Kontrolle oder steckt hinter dem Mordversuch ein ganz anderer Täter?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1