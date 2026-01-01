Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das 5. Gebot

SAT.1Staffel 6Folge 1188
Folge 1188: Das 5. Gebot

45 Min.Ab 12

Dem Pfarrer Michael wird vorgeworfen, den Tischler Axel in dessen Wohnung erschlagen zu haben. Wollte er damit verhindern, dass er den Ehemann seiner Schwester Karina darüber aufklärt, dass er in Wahrheit der leibliche Vater von deren Tochter ist? Der Pfarrer bestreitet die Tat und behauptet, der wahre Täter habe ihm den Mord bereits gestanden ...

