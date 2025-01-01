Richter Alexander Hold
Folge 1192: Rückreiseverkehr
45 Min.Ab 12
Susanne wurde nach einem heftigen Streit mitten in der Nacht von ihrem Mann an einem einsamen Rastplatz an der Autobahn ausgesetzt. Charly hat die hilflose Frau dort gesehen und in seinem Wohnmobil mitgenommen. Jetzt ist er angeklagt, weil er die Situation ausgenutzt und Susanne in dem Fahrzeug sexuell belästigt haben soll.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1