SAT.1Staffel 2Folge 29vom 05.09.2022
23 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6

Ein brutaler Überfall auf einen Geldtransporter endet in einer Schießerei. Der Täter entführt die ankommende Notärztin samt Rettungswagen und verschwindet mit ihr als Geisel. Für Richter und Sindera beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit..

