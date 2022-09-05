Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 29: Ärztin mit Grenzen
23 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6
Ein brutaler Überfall auf einen Geldtransporter endet in einer Schießerei. Der Täter entführt die ankommende Notärztin samt Rettungswagen und verschwindet mit ihr als Geisel. Für Richter und Sindera beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit..
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1