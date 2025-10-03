Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Berauschendes Ritual

SAT.1Staffel 2Folge 33vom 03.10.2025
Folge 33: Berauschendes Ritual

23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Für die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera wird es unheimlich, als sie an einem verlassenen Ort eine blutige Kultstätte und zwei in Lebensgefahr schwebende Frauen finden. Waren die völlig entrückten Frauen aktiv an diesem Ritual beteiligt oder wurden sie womöglich gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt? Die Beamten ermitteln in diesem mystischen Fall zwischen Naturkräften, Familiendramen und einem sehr realen Täter.

