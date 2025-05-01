Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Verschollen

SAT.1Staffel 2Folge 21vom 01.05.2025
Verschollen

VerschollenJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 21: Verschollen

23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Drama am Rheinufer - alles deutet darauf hin, dass sich eine junge Mutter das Leben genommen hat. Für den verzweifelten Ehemann beginnt ein furchtbarer Albtraum. Doch dann ermitteln Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission, dass die Frau ihren Tod scheinbar nur vorgetäuscht hat und untergetaucht ist. Was steckt wirklich hinter ihrem rätselhaften Verschwinden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen