Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 21: Verschollen
23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Drama am Rheinufer - alles deutet darauf hin, dass sich eine junge Mutter das Leben genommen hat. Für den verzweifelten Ehemann beginnt ein furchtbarer Albtraum. Doch dann ermitteln Paul Richter und Stephan Sindera von der Kölner Einsatzkommission, dass die Frau ihren Tod scheinbar nur vorgetäuscht hat und untergetaucht ist. Was steckt wirklich hinter ihrem rätselhaften Verschwinden?
