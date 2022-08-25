Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 31: Baby Comeback
23 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6
Richter und Sindera graben in der Vergangenheit - als eine junge Frau verschleppt wird, rollen sie einen 18 Jahre alten Fall einer Baby-Entführung neu auf, denn der Vater des Kindes ist jetzt verdächtig! Während die Frau verschwunden bleibt, taucht die entführte Tochter plötzlich wieder auf. Wie hängen die Fälle zusammen? Bei der Lösung des Rätsels blicken Richter und Sindera in tiefe menschliche Abgründe ...
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1