Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 32: Community Crack
23 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6
Zwei Personen werden am hellichten Tag angeschossen. Gezielte Ermittlungen führen die Einsatzkommission rund um Paul Richter und Stephan Sindera zu einer Online-Community, die die Anonymität des Internets für ihre Jagd auf Tierquäler nutzt. Und neue Hass-Postings rufen zu weiteren Angriffen auf ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1