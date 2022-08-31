Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 32vom 31.08.2022
23 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6

Zwei Personen werden am hellichten Tag angeschossen. Gezielte Ermittlungen führen die Einsatzkommission rund um Paul Richter und Stephan Sindera zu einer Online-Community, die die Anonymität des Internets für ihre Jagd auf Tierquäler nutzt. Und neue Hass-Postings rufen zu weiteren Angriffen auf ...

SAT.1
