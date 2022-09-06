Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 39: Racheakt
24 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 6
Richter und Sindera retten in letzter Sekunde einen Kollegen, der vor der Wache von einem Maskierten mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Kurz darauf fällt ein Schulhausmeister einem ähnlichen Anschlag zum Opfer. Anscheinend gibt es zwischen beiden Taten eine Verbindung, die die Beamten zu einem Vater führt, der seine Familie verloren hat. Es sieht alles nach einem brutalen Rachefeldzug aus.
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1