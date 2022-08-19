Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 38: Die Container-Falle
23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Der neue Hausmeister eines Storage-Container-Services wird niedergeschlagen vor einem aufgebrochenen Container gefunden. Weil nur in den einen Container eingebrochen wurde, gehen Richter und Sindera davon aus, dass es die Täter auf dessen Inhalt abgesehen haben. Doch dann wird auch noch die Ehefrau des ehemaligen Hausmeisters entführt ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
