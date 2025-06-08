Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Das zweite Gesicht

SAT.1Staffel 2Folge 25vom 08.06.2025
Das zweite Gesicht

23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Vor der Wache wird ein Mann als Vergewaltiger angeprangert. Obwohl die geschändete junge Frau ihn eindeutig identifiziert, kann ihm die Tat nicht nachgewiesen werden. Und die Zweifel an der Schuld des Mannes werden größer. Als die Vergewaltigte erneut von ihrem Peiniger angegriffen wird, stehen Richter und Sindera vor einem Rätsel, das sie weit in die Vergangenheit zurückführt.

