Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Pizza Mortale

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 03.10.2025
Pizza Mortale

Pizza MortaleJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 37: Pizza Mortale

23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6

Ein Pizzalieferant wird niedergeschlagen, doch seltsamerweise wurden nur Pizzen und keine Wertsachen gestohlen. Als mehrere Kunden nach dem Verzehr ins Krankenhaus eingeliefert werden, ermitteln Paul Richter und Stephan Sindera in einem düsteren Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen