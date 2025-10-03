Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 37: Pizza Mortale
23 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 6
Ein Pizzalieferant wird niedergeschlagen, doch seltsamerweise wurden nur Pizzen und keine Wertsachen gestohlen. Als mehrere Kunden nach dem Verzehr ins Krankenhaus eingeliefert werden, ermitteln Paul Richter und Stephan Sindera in einem düsteren Geheimnis.
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1