Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Sie haben das Recht zu sterben!

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 06.09.2022
Sie haben das Recht zu sterben!

Sie haben das Recht zu sterben!Jetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 26: Sie haben das Recht zu sterben!

23 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12

Ein Unbekannter verübt einen Bombenanschlag auf einen Rechtsanwalt. Der Plan geht schief. Statt den Anwalt zu treffen, wird durch die Explosion der Autobombe dessen Anwaltsgehilfin schwer verletzt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen