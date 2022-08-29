Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 36: Ein schmieriges Erbe
23 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln im Fall einer jungen Frau, die offenbar versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Doch schon zu Beginn kommen den Beamten erste Zweifel. Handelt es sich wirklich um einen Suizidversuch oder entstanden die Wunden der Frau durch Fremdeinwirkung? Ihr Ehemann und auch ihr Bruder geraten unter Verdacht - beide Männer hätten ein plausibles Motiv für die grausame Tat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1