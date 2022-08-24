Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 23: Jeremias Daddylack
23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
Eine schwangere Frau wird bei einem Spaziergang mit ihrem Hund entführt. Die Einsatzkommission aus Paul Richter und Stephan Sindera nimmt die Ermittlungen auf, um die Frau und ihr Ungeborenes zu retten. Dabei stoßen sie auf die komplizierte Familienkonstellation der 23-Jährigen und finden Schockierendes heraus: Der ältere Freund der Vermissten und Vater ihres Kindes könnte in einer anderen Beziehung zu ihr stehen, als vermutet.
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality, Krimi
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1