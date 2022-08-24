Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Jeremias Daddylack

SAT.1Staffel 2Folge 23vom 24.08.2022
Jeremias Daddylack

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 23: Jeremias Daddylack

23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6

Eine schwangere Frau wird bei einem Spaziergang mit ihrem Hund entführt. Die Einsatzkommission aus Paul Richter und Stephan Sindera nimmt die Ermittlungen auf, um die Frau und ihr Ungeborenes zu retten. Dabei stoßen sie auf die komplizierte Familienkonstellation der 23-Jährigen und finden Schockierendes heraus: Der ältere Freund der Vermissten und Vater ihres Kindes könnte in einer anderen Beziehung zu ihr stehen, als vermutet.

