Richterin Barbara Salesch
Folge 1279: Sylt
44 Min.Ab 12
Nach der Entführung seines Sohnes soll Dirk den Kidnapper mit einem Messer niedergestochen haben, weil die Strafe für das Verbrechen in seinen Augen viel zu gering ausgefallen ist. Hat der besorgte Familienvater Selbstjustiz geübt, weil er sich ungerecht behandelt fühlte oder hat die Tat etwas mit dem bisher immer verschwiegenen Familiengeheimnis zu tun?
Alle 13 Staffeln und Folgen
