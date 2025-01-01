Richterin Barbara Salesch
Folge 1280: Die Löwin
44 Min.Ab 12
Stefanie ist angeklagt, ihre Mutter Heike mit 19 Scherenstichen erstochen zu haben. Wurde die schwangere Frau zur Mörderin, weil sie von Heike aus der Wohnung geworfen werden sollte und sie dann völlig mittellos dagestanden hätte? Oder gibt es die Unbekannte, die Stefanie kurz vor dem Mord am Tatort gesehen haben will? Ein Hinweis auf die möglichen Hintergründe der Tat findet sich in Heikes erst kürzlich verfasstem Testament...
Weitere Folgen in Staffel 8
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1