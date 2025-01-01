Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1286
45 Min.Ab 12

Mit einem Druckluftflaschenöffner soll Petra ihrer Freundin das Herz durchbohrt und sie so getötet haben. Hat die Studentin sich an Anna gerächt, weil die kurz vor der Hochzeit mit Petras Verlobtem Uwe geschlafen hat? Oder waren die beiden jungen Frauen in eine pikante Affäre verstrickt, die ihnen viele Feinde beschert hat?

SAT.1
