Richterin Barbara Salesch
Folge 1291: Traumhochzeit
44 Min.Ab 12
Eine halbe Stunde vor der standesamtlichen Trauung soll Lisa ihren Bräutigam Jacques mit einem Kerzenständer erschlagen haben - sie wird mit blutverschmiertem Brautkleid neben der Leiche gefunden. Ist sie im Streit ausgerastet, weil Jacques ihr Vorwürfe wegen einer Affäre mit ihrem Adoptivvater machte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1