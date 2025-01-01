Richterin Barbara Salesch
Folge 1292: Der Todesmarkt
44 Min.Ab 12
Qualvoll stirbt der dreijährige Emil in den Armen seiner hilflosen Mutter, nachdem er einen mit Blausäure vergifteten Kakao getrunken hat. Nur einen Tag zuvor hatte die Frau die Trinkschokolade im Supermarkt gekauft. Wollte Svetlana, die Putzfrau des Supermarktes, ihren Chef erpressen und mit dem vergifteten Kakao ihren Forderungen von 60.000 Euro Nachdruck verleihen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1