Richterin Barbara Salesch

Böser Stiefvater

Staffel 8Folge 1284
Folge 1284: Böser Stiefvater

44 Min.Ab 12

Gefesselt und geknebelt hat Vanessa drei Tage lang in einem dunklen Abrisshaus gelegen. Hat tatsächlich Stiefvater Daniel das Mädchen nachts an einer Bushaltstelle überwältigt und verschleppt, um von ihrer Mutter Anja 10.000 Euro zu erpressen?

