Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Traumhausfalle

SAT.1Staffel 8Folge 1289
Die Traumhausfalle

Die TraumhausfalleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1289: Die Traumhausfalle

44 Min.Ab 12

Um aus ihrer Ehehölle auszubrechen, soll Marie ihren Noch-Ehemann Frank aus dem ungesicherten Fenster eines Hausrohbaus gestoßen haben. Ließen die monatelangen Drohungen ihres Mannes und die Angst, dass er ihrer gemeinsamen Tochter Johanna etwas antun könnte, sie so weit gehen, oder wurde Frank von einem Unbekannten schwer verletzt, der Marie so aus ihrem Martyrium befreien wollte?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen