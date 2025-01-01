Richterin Barbara Salesch
Folge 1289: Die Traumhausfalle
44 Min.Ab 12
Um aus ihrer Ehehölle auszubrechen, soll Marie ihren Noch-Ehemann Frank aus dem ungesicherten Fenster eines Hausrohbaus gestoßen haben. Ließen die monatelangen Drohungen ihres Mannes und die Angst, dass er ihrer gemeinsamen Tochter Johanna etwas antun könnte, sie so weit gehen, oder wurde Frank von einem Unbekannten schwer verletzt, der Marie so aus ihrem Martyrium befreien wollte?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1