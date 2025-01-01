Richterin Barbara Salesch
Folge 153: Verbittert
44 Min.Ab 12
Melanie wird beschuldigt, ihren vermeintlichen Lover Thomas von hinten erschossen zu haben. Musste er sterben, weil die verheiratete Frau den lebenden Beweis für ihre Untreue beseitigen wollte? Es gibt keine Zeugen für die Tat und Melanie bestreitet, überhaupt eine Affäre mit dem Schreiner gehabt zu haben.
