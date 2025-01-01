Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 153
Folge 153: Verbittert

44 Min.Ab 12

Melanie wird beschuldigt, ihren vermeintlichen Lover Thomas von hinten erschossen zu haben. Musste er sterben, weil die verheiratete Frau den lebenden Beweis für ihre Untreue beseitigen wollte? Es gibt keine Zeugen für die Tat und Melanie bestreitet, überhaupt eine Affäre mit dem Schreiner gehabt zu haben.

