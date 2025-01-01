Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1288
44 Min.Ab 12

Aus Verbitterung über den Tod ihrer Tochter soll Sabine das Wochenendhaus des Feuerwehrmannes Gerd in Brand gesetzt haben. Gerd konnte sich retten, erlitt aber schwerste Verbrennungen. Der gefeierte Lebensretter hatte bei einem verheerenden Feuer nur seinen Sohn, nicht aber Sabines Tochter aus einem brennenden Pferdestall retten können. Hat sich Sabine gerächt, weil sie glaubt, dass Gerd ihre Tochter absichtlich sterben ließ?

