Richterin Barbara Salesch
Folge 1282: Die Verräterin
44 Min.Folge vom 25.07.2020Ab 12
Christian ist angeklagt, im Vollrausch seine ehemalige Mitschülerin Tatjana auf dem Nachhauseweg von einem Schultreffen mit einem Ast erstochen zu haben. Wollte sich Christian rächen, weil sie für seinen Schulverweis verantwortlich war und sein Leben seitdem den Bach runter gegangen ist?
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1