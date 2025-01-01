Richterin Barbara Salesch
Folge 1294: 180 Grad
44 Min.Ab 12
Mit einem Küchenmesser soll Stripperin Nadja dem Aufpasser ihrer ehemaligen Wirkungsstätte in die Genitalien gestochen haben. War die Tat Rache dafür, dass David sie zum Sex mit Kunden gezwungen und abkassiert hat oder wollte Clubchefin Juliane ihren Handlanger loswerden, weil er ihre illegalen Machenschaften verpfuscht hat?
Richterin Barbara Salesch
