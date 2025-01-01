Richterin Barbara Salesch
Folge 1295: Tiefe Stiche
45 Min.Ab 12
Durch brutale Messerstiche in den Unterbauch wird die Prostituierte Monika an der Gebärmutter so stark verletzt, dass sie nie Kinder bekommen wird. Hat Stammfreier Sebastian zugestoßen, weil er Monikas Zurückweisung nicht ertragen konnte, als sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat? Oder wollte ihr Zuhälter Rokko verhindern, dass sie ihren Job an den Nagel hängt, um ein neues Leben mit ihrem Freund zu beginnen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1