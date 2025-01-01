Richterin Barbara Salesch
Folge 1296: Der zweite Versuch
44 Min.Ab 12
Tanja ist angeklagt, ihren Freund Peter mit einer Eisenstange in der Tiefgarage niedergeschlagen und anschließend mit einer Decke erstickt zu haben. Hat sie die Nerven verloren, weil er wieder zurück zu seiner Ex-Frau Marie wollte? Oder ist sie es, die aus Eifersucht späte Rache geübt hat und Tanja als Sündenbock benutzt?
