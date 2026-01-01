Richterin Barbara Salesch
Folge 1297: Somewhere
44 Min.Ab 12
Mit 25.000 Euro Beute soll Conny aus der Wohnung ihres Vaters Richard getürmt sein, nachdem sie ihn im Bett gefesselt und geknebelt hat - das Geld hatte er als Notgroschen unter seiner Matratze versteckt. Woher wusste Conny überhaupt von dem Geld? Steckt vielleicht ein betrogener Gläubiger dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1