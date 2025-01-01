Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1299
44 Min.Ab 12

Weil Simone die Chirurgin Christine Wallraff für den Tod ihres einjährigen Sohnes verantwortlich machte, soll sie versucht haben, die Ärztin mit ihrem Gürtel zu erwürgen - sie überlebte nur knapp. Hat sich die verzweifelte Mutter für den Tod ihres Kindes gerächt, das bei einer Notoperation verblutete? Oder war Christine gar nicht die tadellose Ärztin, für die sie alle halten?

SAT.1
